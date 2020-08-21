Впервые назван диагноз Алексея Навального

Вторые сутки Алексей Навальный находится в омской больнице БСМП-1.

Вторые сутки Алексей Навальный находится в омской больнице БСМП-1. Ранее врачи говорили, что раздумывают над пятью диагнозами. И говорили, что этот круг сужается. Несколько минут назад омские врачи впервые озвучили предварительный диагноз политика. Они по-прежнему против транспортировки Алексея Навального в немецкую клинику, так как состояние пациента нестабильно тяжелое. Он может не пережить пятичасовой перелет.

- Были взяты материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей и так далее. Этот химический компонент, сейчас мы уже провели ряд исследований, консультаций, это обычная промышленная химия, которая используется в пластиковых стаканчиках, которые все трогают и пьют из них. Еще раз повторю, этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах человека, он найден на поверхности человека либо одежды, - сказал главный врач БСМП-1 Александр Мураховский.

Прокомментировал он и результаты анализов, которые должны были помочь установить, какие химические вещества есть в организме политика. По словам Александра Мураховского, оксибутираты и барбирураты не обнаружены. Он назвал и предварительный диагноз.

- Исследования продолжаются, но того, что я назвал, в организме Навального нет. На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной, к которому мы склоняемся - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Это может быть вызвано резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания, - сказал главный врач.

Еще раз подробно обосновали медики и свою позицию, почему врачи против транспортировки пациента за границу. Политик по-прежнему находится в коме.

- Состояние Алексея Навального оценивается как нестабильно тяжелое. Учитывая, что при взлете и посадке нестабильность может увеличиваться, она может проявиться в виде судорожного синдрома, поэтому коллеги совместным большим консилиумом приняли решение, что рисковать жизнью нельзя. Очень много рисков. На сегодняшний момент транспортировать пациента никуда нельзя. Хотя по большому счету общее состояние, конечно, лучше, - объяснил главный врач БСМП-1 Александр Мураховский.

- Исследования продолжаются, но того, что я назвал, в организме Навального нет. На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной, к которому мы склоняемся - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Это может быть вызвано резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания.