Почему в аптеках нет лекарств и последует ли отставка министра омского здравоохранения: Что на это ответил губернатор

Ирина Солдатова заявила, что масса негатива и критики в ее адрес летит из-за того, что она не омичка. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Пандемия в Омской области в самом разгаре. Каждые сутки в регионе заражается около 200 человек. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас колоссальная. И судя по тому, что в Омск прилетели с проверкой из минздрава РФ после истории со скорыми, министр Солдатова и ее ведомство не справляется с этой нагрузкой.

ФАРМАЦЕВТЫ НЕ ПРОДАЮТ ТАБЛЕТКИ ПО РЕЦЕПТАМ НЕ НА ЛАТЫНЕ

У сибиряков масса жалоб и претензий, которые они озвучивают в соцсетях. Главная: дефицит антибиотиков и противовирусных в наших аптеках. Власти обещали ее решить еще в конце прошлой недели, но перебои с лекарствами никуда не делись. Доходит до абсурда: омичи в соцсетях заказывают нужные препараты у знакомых в Москве и других регионах. В наши аптеки препараты поступают небольшими партиями, которые раскупаются сразу же. Чтобы достать нужные лекарства, сибиряки вынужденно стоят в огромных очередях. Аптеки берут приступом. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал причину дефицита препаратов (подробнее см. «А в это время»).

Есть и другая проблема: фармацевты вдруг вспомнили про федеральный закон и перестали продавать лекарства по рецептам, выписанным не на латыни. Так как раньше это требование никто особо не соблюдал, терапевты в Омске продолжают делать это на русском языке.

ЛЮДИ ТЕРЯЮТ СОЗНАНИЕ В ОЧЕРЕДЯХ

Очередями встречают омичей и поликлиники. На днях в одном из медучреждений парень даже потерял сознание. Помимо резкого роста количества обращений, резко снизилось и число врачей. По словам главы региона, болеет каждый пятый медик.

- Мы видим, что нагрузка в поликлиниках выросла в два-три раза, коллективы врачей болеют. В тех же поликлиниках от 15% до 20% личного состава находятся на больничном, которые заразились ковидом. Ситуация непростая, - признал глава региона.

Руководители поликлиник тоже в курсе ситуации. Однако они считают, что сказывается еще и паника омичей. Об этом заявил главный врач МСЧ №4 Юрий Филатов. И дал совет сибирякам, которые боятся коронавируса.

- Мешает паника, которую видим в обществе. Лучше бы пациенты знали, как правильно себя вести, чтобы не заразиться, когда приглашать доктора посоветоваться, что нужно делать, когда нужно госпитализироваться. Лишь очень небольшая часть заболевших болеет тяжело, основная часть – лёгкое и бессимптомное течение болезни, - сказал врач.

Тем не менее, на фоне всех проблем, которые испытывает здравоохранение региона, в омском правительстве не исключают отставки министра Ирины Солдатовой. Ситуацию со скорыми, которым некуда было везти пациентов из-за забитых больниц, Александр Бурков назвал преступной халатностью. Однако на эту тему губернатор комментирует очень осторожно.

- Причины случившегося ЧП - системный сбой в минздраве, в самой системе управления медицинскими учреждениями, во взаимодействии минздрава со скорой, ковидными стационарами. Получили сбой, преступную халатность. Будут сделаны определенные выводы. В ближайшее время закончатся проверки — внутренняя и Росздравнадзора. По итогам этих проверок будут приняты кадровые решения. Они могут касаться как министра здравоохранения, так и других сотрудников ведомства.

Интересно критику со стороны омичей в свой адрес объяснила сама Ирина Солдатова. По мнению главы минздрава, дело не в многочисленных проблемах медицины, а в том, что она не местная.

- Негатива много. Наверное, потому что я не уроженец Омской области. Это, видимо, основная причина, по которой меня так тяжело воспринимают. Но хочу сказать: я со многими переписываюсь в соцсетях, общаюсь, многим помогаю, - сказала чиновница в эфире радио «Монте Карло». - И когда люди узнают меня лучше, они понимают, что я такой же живой человек. Я нацелена на оказание помощи. Я сначала доктор, и уже потом чиновник. Я живая, нормальная, но иногда мне сложно.

Тем временем, омские власти вынуждено продлили каникулы для школьников до 13-14 ноября. Однако свободно гулять в излюбленных для себя местах у подростков не получится. Оперштаб предусмотрительно ввел важное ограничение для детей. Теперь несовершеннолетним запрещено появляться без сопровождения взрослых в торговых центрах, кинотеатрах, кафе и ресторанах. Все подростки могут находиться там лишь вместе с родителями. Правда, кто за этим будет следить и как накажут нарушителей, пока непонятно.

НА ЗАМЕТКУ

Сибиряк с COVID-19 рассказал, что чувствовал во время болезни

Как протекает болезнь и что чувствует пациент при ковиде, «Комсомолке» рассказал омич Сергей К. Он заразился в конце октября.

- Появился насморк, временами кашель, ломило мышцы на ногах, но я списал это на спортивные нагрузки. Я хожу в бассейн, - рассказал омич.

Дальше его самочувствие ухудшалось, но в целом все было терпимо.

- Я сделал тест, когда потерял обоняние. Он оказался положительным. Удивительные ощущения: воздух одинаковый и дома и на улице. Нюхаешь живые цветы и ничего не чувствуешь. Начинает постепенно пропадать и вкус - вся еда или горькая, или пресная, - говорит заразившийся.

По словам Сергея К., болезнь он переносит на ногах. Температуру тела измеряет каждый час - больше 36.8 она пока не поднималась.

- Есть тяжесть дыхания. Вдыхаешь воздух и легкие словно покалывает, обжигает, немного даже поддавливает, но терпимо. После меня симптомы проявились у жены, а вот на детей ковид пока не действует, - рассказал сибиряк.

СКАЗАНО

«Не ищите виноватых и не подливайте масло в огонь!»

Министр здравоохранения Омской области Ирина СОЛДАТОВА:

- Сможем ли мы победить пандемию? Безусловно! Но медицине сейчас нужна помощь… каждого из Вас! Ваше терпение и понимание! Нагрузка на систему здравоохранения возросла многократно, болеют врачи и медсестры, их близкие и родственники, к сожалению, в этой неравной борьбе мы теряем коллег! – написала Ирина Солдатова в своем Instagram и прервала долгое молчание. - Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события, зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких! - написала в Instagram министр омского здравоохранения Ирина Солдатова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Названа причина дефицита лекарств в наших аптеках

Ситуацию с перебоями антибиотиков и противовирусных в омских аптеках прокомментировал губернатор. Судя по его объяснениям, решить так быстро эту ситуацию не удастся. Производители в основном поставляют препараты в столицу.

- Главное - найти способ, чтобы производители поставляли лекарства именно нам в регион. Трудность в чем? Конечно, выгодно производителям сегодня поставлять в Москву. Там и цены выше, и спрос выше. А в дальние регионы они стараются не везти. Сейчас мы персонально работаем с каждым производителем, чтобы привозили к нам. Мы пытаемся урвать зубами, руками, чтобы обеспечить омичей этими лекарствами, - сказал Александр Бурков.