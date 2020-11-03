«Во всем виновата паника»: Главврач омской больницы назвал причину огромных очередей к терапевтам

Губернатор Омской области лично побывал в поликлинике и увидел длинные очереди. Фото: пресс-службе администрации Омской области

Сегодня утром губернатор Омской области встретился с медиками и побывал в поликлинике, чтобы лично убедиться в загруженности врачей. О причинах огромных очередей, в которых людям приходится стоять по нескольку часов, рассказал главврач МСЧ-4 Юрий Филатов.

- СМИ пестрят информацией как плохо лечат, как напряжённо люди болеют, как трудно попасть в лечебные учреждения. Соответствующий фон уже создан, поэтому только что заболевший пациент, у которого минимум клинических проявлений и признаков заболевания, сразу стремится попасть как минимум на КТ, как максимум – в стационар, где огромная вирусная нагрузка. Ведь клиническая картина зависит от того, какое количество частиц коронавируса мы с вами вдохнули. Есть ведь разница - 500 или 1500. Мешает паника, которую видим в обществе. Лучше бы пациенты знали, как правильно себя вести, чтобы не заразиться, когда приглашать доктора посоветоваться, что нужно делать, когда нужно госпитализироваться. Лишь очень небольшая часть заболевших болеет тяжело, основная часть – лёгкое и бессимптомное течение болезни. Но всем заболевшим мы обязательно поможем, - отметил Юрий Филатов на совещании с главой региона.