Губернатор посетил омскую поликлинику, где увидел огромную очередь к врачам

Появилось фото со встречи Александра Буркова с жителями. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с главными врачами омских поликлиник. Главной темой, конечно, должна была стать система оказания помощи жителям. Сейчас в пандемию на плечи врачей поликлиник свалилось огромное количество вызовов от омичей. Часть не срочных звонков передала им и скорая.

Тем не менее, медики не всегда справляются с потоком обращений жителей. А пациенты жалуются на очереди в поликлиниках и долгое ожидание врачей на дом. В том, что проблема существует, сегодня убедился лично омский губернатор.

Перед встречей с главными врачами Александр Бурков посетил поликлинику №13, где увидел большую очередь пациентов на прием к врачу.

На фото виден полный коридор людей - социальная дистанция не соблюдается. Глава региона пообщался с омичами. Александр Бурков выслушал пожелания сибиряков.