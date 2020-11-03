«Парень упал в обморок, пока ждал приема»: Омичи продолжают жаловаться на огромные очереди в поликлиниках

Очередь в ГБ-2. Фото: Regik55

Сегодня, 3 ноября, пресс-служба областного минздрава объявила, что ситуация с оказанием медпомощи взята на самый высокий контроль.

В теории каждый вызов терапевта на дом должны отслеживать главврачи поликлиник. На практике такой мониторинг пока результата не дал. Из-за того, что люди по несколько дней не могут дождаться вызванных на дом терапевтов, больным приходится идти на прием даже с температурой.

А это очередь в аптеку. Фото: «Омск ВК»

Омичи продолжают массово жаловаться на огромные очереди – как в поликлиниках, так и в аптеках. В последних люди чуть не с боем вынуждены добывать себе выписанные доктором антибиотики. Но, чтобы получить необходимый рецепт, надо еще пройти квест на выживание в больнице.

– Очередь за карточкой в поликлинике МВД на Красном Пути. Один парень, лет 25, упал в обморок, пока ждал, – рассказывает подписчик паблика Regik55.

А так выглядит очередь к единственному принимающему терапевту в ГБ-17.

Так выглядит очередь к единственному терапевту в ГБ-17. Фото: «ЧП Омск»

– В горбольнице N 2 на 3-й Транспортной не лучше, – пишет в комментарии под этим постом еще одна пациентка. – Туда можно идти, взяв с собой обед и ужин. Плюс, около часа – в очереди к гастроэнтерологу (принимает как терапевт). Спрашивала в окне приема вызовов, за какой день отрабатывают (так как оформляла вызов 30 октября, врач не пришел). Сказали, что за 26 октября... Логистика в больнице оставляет желать лучшего. Ни о какой социальной дистанции, конечно же, речь не идет. В пятницу снова в подобный поход, готовлюсь морально.