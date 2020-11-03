«Более 50 пациентов в день на врача»: Омский минздрав посетовал на загруженность поликликлиник

Плохо дела обстоят не только в обычных поликлиниках. Вот фото из детской травматологии. Фото: «Аварийный Омск»

После шквала заявлений омичей о невозможности получить даже экстренную медицинскую помощь или хотя бы рецепт на лекарства в областном минздраве провели очередное совещание.

– В разгар пандемии объем работы участковых врачей-терапевтов увеличился в десятки раз: доктора берут на себя нагрузку заболевших коллег, растет число обращений от пациентов с симптомами ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья также требуют внимания врачей на дому, – пришли к выводу в ведомстве.

Сообщается, что на особый контроль взято обеспечение льготным лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, отслеживать приход вызванного на дом терапевта будет лично главврач каждой поликлиники. Мониторинг обещают проводить дважды в день.

– Если в доковидные времена врач принимал в день порядка 15 человек и должен был заглянуть еще к 5 пациентам на дому, то сегодня в ежедневном списке обычного терапевта больше 50 фамилий, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Доктор распределяет последовательность вызовов, исходя из состояния пациента, а также руководствуясь необходимостью охватить как можно больший круг людей за один выход. Ни один вызов не должен быть потерян! Так называемые активы, передаваемые из скорой помощи после вызова, взятие мазков, назначение правильных схем лечения при ОРВИ и пневмонии доступными препаратами также будут стоять на особом контроле!

Как и, главное, какими средствами все озвученное будет осуществляться на деле, пока неясно. Пациенты, видимо, узнают это уже в ближайшие дни. А вот, как сегодня утром выглядит одна из аптек Омска: