«Не надо искать виноватых и подливать масло в огонь»: Министр Солдатова обратилась к омичам

Министр Ирина Солдатова в последний месяц не комментировала ситуацию с пандемией и происходящее в системе омского здравоохранения. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Глава омского минздрава, давно критикуемая сибиряками, наконец, прервала долгое молчание. Ирина Солдатова в последнее время не делает публичных заявлений, не комментирует ситуацию с пандемией и происходящее в системе омского здравоохранения. Не высказывалась она от своего имени и после дикой истории со скорыми, который целый день катали пациентов по городу в поисках свободных мест в больнице. В отчаянии бригады 03 привезли людей к зданию минздрава. Только после этого койки в БСМП-2 нашлись.

Однако в День народного единства чиновница сделала исключение. Она поздравила сибиряков с праздником в своем Instagram и обратилась к омичам. Министр здравоохранения заявила, что в ситуации с пандемией единство нужно как никогда.

- Сможем ли мы победить пандемию? Безусловно, сможем! Но медицине сейчас нужна помощь… каждого из Вас! Ваше терпение и понимание! Нагрузка на систему здравоохранения возросла многократно, болеют врачи и медсестры, их близкие и родственники, к сожалению, в этой неравной борьбе мы теряем коллег! - заявила министр.

По ее словам, минздрав делает все возможно в борьбе с коронавирусом: разворачивают дополнительные койки, привлекают волонтеров. Затронула глава минздрава и тему лекарств, на дефицит которых так часто жалуются омичи.

- Мы достаем лекарства! Рассказываем всеми доступными способами, что нужно делать и что нет, что антибиотики не лечат вирусную пневмонию! Вводим и требуем ограничительных мер, разобщения коллективов, дистанционного обучения! - добавила чиновница.

Обратилась она к омичам и по поводу ситуации в обществе. На шквал критики в соцсетях и СМИ министр омского здравоохранения ответила следующее:

- Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события, зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относится к сложившейся ситуации и беречь близких! - написала в Instagram министр омского здравоохранения Ирина Солдатова.

Добавим, что еще летом сибиряки создали петицию с требованием отставки министра. Тогда же в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" Ирина Солдатова обещала победить коронавирус к 1 июля 2020 года.