В разгар пандемии в Омской области болеет каждый пятый медик

В Омской области болеют до 20 процентов медиков. Фото: Архив "КП"

Вышедший с больничного губернатор Александр Бурков провел встречу с руководителями омских медучреждений. Напомним, заболевшие горожане массово жалуются на проблемы, с которыми им пришлось столкнуться во время пандемии. Люди ждут врачей сутками, а поликлиниках гигантские очереди, а в аптеках нет необходимых лекарств.

– Мы видим, что нагрузка в поликлиниках выросла в два-три раза, коллективы врачей болеют, – рассказал по итогам встречи глава региона. – В тех же поликлиниках от 15 до 20 процентов личного состава находятся на больничном, которые заразились ковидом. Ситуация непростая.

И без того колоссальная нагрузка легла на плечи оставшихся медиков. Тем временем, о выходе на плато во второй волне пандемии речь пока даже не идет. Заболеваемость продолжает расти – только за минувшие сутки выявлено 202 новых пациентов с коронавирусом.

Александр Бурков, сам заразившийся ковидом в начале октября, посоветовал омичам соблюдать правила безопасности и носить маски.