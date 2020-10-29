Новые решения оперштаба: В Омске теперь не пустят в транспорт без маски, а рестораны с полуночи будут закрыты

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Омской области ужесточили ограничительных меры. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 октября в областном правительстве прошел оперштаб по коронавирусу. Впервые после перерыва на нем лично присутствовал губернатор Александр Бурков. Напомним, с начала октября он находился на больничном из-за подтвердившегося теста на коронавирус.

Накануне губернатор объявил, что больше не заразен. Он принял решение отказаться от восстановительной терапии и выйти на работу.

Это связано, в том числе и с ЧП, случившемся 27 октября. Сразу три машины скорой встали возле областного минздрава с включенными мигалками.

Таким способом они пытались добиться госпитализации двоих пациентов с тяжелыми поражениями легких. Места для пожилых больных нашлись только после огласки этой ситуации.

Одновременно с этим в регионе практически каждый день бьются суточные рекорды по заболеваемости коронавирусом. На 29 октября выявлено 192 новых случая.

Поэтому ужесточение режима полной готовности, который продлили в регионе до конца ноября, было предсказуемым.

Вот первые итоги заседания оперштаба, о которых сообщает пресс-служба областного правительства.

Для перевозчиков вводится запрет на оказание транспортных услуг населению без защитных масок с 1 ноября.

– По пассажирским перевозкам и минздрав настаивает, и наш надзорный орган – Роспотребнадзор, и, самое главное, горсовет, депутатский корпус и администрация города – коллеги предлагают пойти на эту жесткую меру, – сказал Александр Бурков.

Оперативным штабом также приняты и решения, касающиеся режима работы предприятий сферы общественного питания. С полуночи до 6 утра для посетителей рестораны и кафе должны быть закрыты, но могут работать на вынос. Исключение – точки общепита на вокзалах, в аэропорту и автозаправочных станциях. Их не затронули ограничения. Мера вводится также с 1 ноября.

Отложено рассмотрение вопроса о продлении школьных каникул. На этой неделе школьники уходят на отдых по плану, дальнейшие действия штаба будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации регионе.

А вот представителям старшего поколения категории «65+» и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и соблюдать все меры предосторожности.

Оперативный штаб также конкретизировал статус спортивных мероприятий, разрешенных к проведению. Разрешено продолжить проведение соревнований только межрегионального и всероссийского уровней с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Региональные и муниципальные соревнования, а также другие массовые спортивные мероприятия отменены до особого распоряжения.