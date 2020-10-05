«Чувствую себя хорошо»: У губернатора Омской области Александра Буркова подтвердился коронавирус

У Александра Буркова подтвердится тест на коронавирус. Фото: Instagram.com

В Омске продолжают расти цифры по росту заболеваемости коронавирусом. В воскресенье, 4 октября, выявили еще 99 новых случаев, а общее число зараженных в регионе с начала пандемии перевалило уже за 10 тысяч. Пополнил эту статистику и губернатор Александр Бурков.

– Добрый день, друзья! Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков, – написал Александр Бурков на своей странице в Instagram. – Прошу, берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!

Напомним, ранее тест на ковид подтвердился и у бывшего губернатора. 80-летний Леонид Полежаев также в Instagram сообщил, что чувствует себя нормально и идет на поправку.