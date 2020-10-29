На севере Омской области выявлена вспышка коронавируса

За сутки в Омской области прибавилось еще 192 пациента с коронавирусом. Фото: архив "КП"

Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом на четверг, 29 октября. За минувшие сутки снова побита рекордная отметка – 192 новых подтвержденных случая. Это самый высокий показатель за все время с прихода пандемии в регион.

При этом вторая волна коронавируса оказалась даже жёстче первой. Существенный прирост заболевших наблюдается уже вторую неделю подряд.

Неспокойная ситуация и на севере Омской области. За минувшие сутки в Большеречье выявлено сразу 25 новых заразившихся.

Далее следуют Омский район (8 человек), Азовский, Калачинский, Москаленский, Одесский районы (по 2), а также Саргатский, Крутинский, Оконешниковский, Нововаршавский, Павлоградский, Нижнеомский иТаврическом районы (по одному случаю заражения).