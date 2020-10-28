«Необходимо оперативно перестраивать систему»: Из-за проблем в омском минздраве Бурков выходит из самоизоляции

Свой пост Александр Бурков сопроводил снимком ночного облправительства.

Напомним, в начале октября у губернатора Омской области Александра Буркова подтвердился тест на коронавирус. Несмотря на бессимптомное, по его словам, течение болезни, глава региона ушел на самоизоляцию.

И вот сегодня он сообщил о возвращении в стены облправительства. Как показали вчерашние события с протестом медиков скорой, заочное руководство регионом дало сбой.

– После получения отрицательных анализов на ковид врачи рекомендовали мне пройти курс восстановительной терапии, – написал Бурков на своей странице в Instagram. – Чувствую себя уже нормально. В области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, поэтому считаю необходимым отказаться от курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме. К сожалению, пока был на больничном, в работе управленческой команды были допущены серьезные ошибки и просчеты. Необходимо оперативно перестраивать систему, чтобы омичи вовремя получали медицинскую помощь.

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