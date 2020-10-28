В Омске после ЧП с забитыми больницами, где не приняли пациентов с ковидом, отстранили от работы замминистра здравоохранения Малову

Фельдшеры не могли найти койки для пациентов весь день. Фото: vk.com

Омские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, забиты. Это окончательно стало ясно накануне вечером. Сразу две бригады скорой около 10 часов ездили по городу от одного медучреждения до другого. Врачи пытались найти свободные койки для пациентов. Обе женщины находились в тяжелом состоянии. Одна из них была без сознания, у другой - поражение легких около 80%.

Уже около 22 часов от бессилия что-либо сделать первая карета 03 попросту привезла пациентку к зданию омского минздрава. Фельдшер призналась: она просто не знала, что делать в этой ситуации. Поэтому решить эту проблему предложили министерству. Через полчаса к зданию подъехала с той же проблемой вторая машина скорой помощи. Места для двух пациенток с коронавирусом удалось найти только через час. Их увезли в БСМП-2. Добавим, что ранее омские власти заявляли, что в больницах региона создано более 2 200 мест для пациентов с коронавирусом и якобы этого количества пока достаточно. В ближайшие дни под работу с ковидом переведут и роддом №5.

Позже появилась информация о том, что одна из пациенток скончалась. Однако в региональном минздраве это опровергли. Сейчас об их состоянии ничего не сообщается. В ведомстве заявили, что работа скорой в Омске взята на особый контроль. Назначена служебная проверка.

- Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль, - заявили в омском минздраве.

Отреагировал на случившееся и губернатор Александр Бурков. Он потребовал разобраться и наказать виновных (подробнее см. «Официально»). Не оставили инцидент без внимания и в Москве. В Омск для проведения проверки отправили замминистра Евгения Камкина. Однако первые кадровые выводы уже сделаны: на время проведения федеральной проверки от работы отстранена замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова. Она отвечала за оказание помощи населению. 27 октября сразу две пациентки, находящиеся в тяжелом состоянии, эту помощь не могли получить около 10 часов.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это за гранью понимания!»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- ЧП, произошедшее вечером за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава. В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду Правительства установить персональную ответственность за случившееся. Итоги проверки должны быть сегодня, этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился. Решения по результатам расследования также будут приняты сегодня.

ЗВОНОК ГЛАВВРАЧУ СКОРОЙ

«Воюем дальше»

Главврач станции скорой медицинской помощи Омской области Максим СТУКАНОВ:

Вчера мы оперативно дозвонились Максиму Стуканову за комментарием этой дикой ситуации. Вот, что она сказал нам:

- Мы пытаемся решить ситуацию. Проблема была, не отрицаем: с утра мы возили людей по городу в поисках свободных мест в больницах. Сейчас места начали освобождаться, появились две койки в БСМП-2. Воюем дальше.