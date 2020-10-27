В Омске места для пациентов с ковидом нашлись лишь после того, как скорая привезла их к зданию минздрава

Пациентов пришлось возить по городу весь день – ни одна больница не соглашалась брать их к себе, ссылаясь на отсутствие свободных мест. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня 27 октября, сотрудники омской скорой помощи оказались в безвыходной ситуации. С утра они не могли определить на лечение пожилую женщину с 80% поражения легких. Бригада медиков возила ее по всему городу, пытаясь хоть куда-то устроить на лечение. Все больницы города оказывали, ссылаясь на отсутствие свободных мест.

Пациентка сейчас в тяжелом состоянии, она может дышать только со спецальным аппаратом. Но за 12 часов катания по больницам в нем закончится кислород. Его оперативно привезла другая машина скорой. В отчаянии медики поехали к зданию минздрава на Красном Пути.

Чуть позже к ним присоединились еще две скорых, чьи пациенты с подозрением на ковид оказались в такой же ситуации. Бросить их дома на произвол судьбы медики просто не смогли. Ситуация разрешилась только в одиннадцатом часу вечера.

– Сейчас внезапно нашлись места в БСМП-2, – рассказал «Комсомольской правде в Омске» главврач областной станции скорой помощи Максим Стуканов. – Я отозвал машины. На данный момент они уже везут пациентов в больницы. Продолжаем держаться!