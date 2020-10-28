Чиновники прокомментировали ЧП со скорыми в Омске, которые привезли пациентов под окна минздрава

Поздно вечером сразу три скорых выстроились перед зданием областного минздрава и стояли с включенными сиренами, требуя помощи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, ЧП случилось во вторник, 27 октября. В 22 часа вечера под окнами здания областного минздрава на Красном Пути выстроились три машины скорой.

Медики пошли на такой шаг, чтобы добиться госпитализации для своих пациентов. Например, одну пожилую женщину с 80% поражения легких они были вынуждены возить по городу с утра – ни одна больница ее не принимала, ссылаясь на отсутствие мест. Только после того, как ситуация получила широкую огласку, в БСПМ-2 экстренно нашли две койки с необходимым оборудованием.

Однако уже сегодня с утра скорая работает на пределе возможностей, и теперь снова придется решать, куда определять тяжелых пациентов с коронавирусом. Судя по всему, понимания, что делать дальше, пока нет.

– 27 октября около 22.00 к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента, – говорится в официальном комментарии пресс-службы областного минздрава. – Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль.

Чуть позже в СМИ появилась информация о смерти одного из пациентов, которым долго не находилось место в больнице. Но минздрав уже опроверг эту информацию. Оба пациента живы и находятся на лечении.

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