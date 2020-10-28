От должности отстранена замглавы минздрава Омской области Анастасия Малова

Анастасия Малова приехала из Москвы и проработала в Омске совсем немного.

После вчерашнего протеста медиков скорой, которые приехали к зданию областного минздрава, вынесено первое кадровое решение.

По информации областного правительства, губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание населению скорой медицинской помощи.

Напомним, накануне медики скорой помощи были вынуждены 12 часов возить по городу пациентку с 80% поражения легких. Во всех больницах ей отказывали в госпитализации, ссылаясь на отсутствие свободных мест. Аналогичная ситуация произошла еще с одним пациентом.

Только после того, как происходящее получило широкую огласку, два места в БСМП-2 все-таки нашлись.

Однако в корне это ситуацию не меняет. Сегодня появятся новые пациенты с коронавирусом, которых придется экстренно госпитализировать.

Разбираться в инциденте в Омск из Москвы уже едут заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, а также замруководителя федерального Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

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