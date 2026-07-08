У Омска временно приостановилось авиасообщение с Астаной

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске временно приостановлено авиасообщение с Астаной. Такие выводы можно сделать, судя по онлайн-табло Омского аэропорта и сервису продажи билетов.

Вплоть до недавнего времени рейсы из Омска в Астану и обратно осуществляла авиакомпания Vietjet Qazaqstan. Самолеты из Омска в столицу Казахстана летали дважды в день, утром и вечером.

Первые перебои начались в понедельник, 6 июня, когда работа Омского аэропорта была приостановлена из-за угрозы беспилотной атаки. Однако не возобновилось авиасообщение и на следующий день, 7 июля, когда угроза беспилотной опасности уже осталась позади. Отменены были оба рейса: утренний на 11:00 и вечерний на 20:10, были отменены. Сегодня, 8 июля, оба борта постигла та же участь самолеты из Омска в Астану не полетят.

При этом на ближайшее время купить билеты из Омска в Астану на рейс авиакомпании Vietjet Qazaqstan невозможно – сервис выдает ошибку. Судя по графику полетов Омского аэропорта, возобновить авиасообщение между двумя городами планируется не раньше сентября. При этом каких-либо официальных сообщений на этот счет не поступало.

Ранее КП-Омск сообщала, что за сутки девять человек пострадали в авариях в Омской области

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