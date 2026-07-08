За сутки девять человек пострадали в авариях в Омской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 7 июля в регионе на дорогах случились пять аварий с пострадавшими. По данным областной Госавтоинспекции,

в них получили травмы девять человек.

В ходе надзора инспекторы возбудили 544 административных дела за нарушения ПДД, из них за вождение в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования дел было шесть. Нарушений ПДД пешеходами инспекторы зафиксировали 61, нарушений правил перевозки детей было 26. Случаев проезд на красный сигнал светофора было два. За нарушение правил проезда пешеходных переходов было выписано 36 протоколов.

Ранее мы писали, что за одни сутки в регионе впервые за долгое время не было ни одного пострадавшего в ДТП.

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