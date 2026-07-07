В Омске отменены все сегодняшние авиарейсы в Астану

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 7 июля, у Омского аэропорта, успешно пережившего вчерашнюю атаку беспилотников, вновь сбоит авиасообщение с несколькими городами. Отменены рейсы в Астану, вылет самолетов в Сочи и Санкт-Петербург задерживается.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолеты авикомпании Vietjet Qazaqstan должны были вылететь в столицу Казахстана дважды: в 11:00 и 20:10. Однако все сегодняшние рейсы в Астану на данный момент отменены. О причинах отмены полетов не сообщается.

Кроме того, задерживается отправка двух рейсов в Сочи. Первый, авиакомпании «Россия» должен был покинуть воздушную гавань Омска в 07:10. Теперь же в расписании стоит новое время — 12:40. Вечерний рейс авиакомпании «Северный ветер» по этому же направлению пока отстает от графика незначительно. Взлет намечен на 19:30 вместо 19:00.

Также на два часа отложена отправка борта в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Он покинет воздушную гавань Омска в 19:10 вместо 17:10.

Напомним, вчера, 6 июля, из-за атаки беспилотников деятельность Омского аэропорта была приостановлена, прибывающие самолеты отправлялись на запасные аэродромы. К нормальному режиму работы аэропорт вернулся в 21:30.

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