В Омке отменили угрозу БПЛА, аэропорт вернулся к нормальному режиму работы

Фото носит иллюстративный характер Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 июля, в 21:30 по местному времени в Омской области был отменен режим угрозы беспилотной опасности. Об этом сообщили в системе оповещения МЧС и официальный канал губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Как сообщили в воздушной гавани Омска, в аэропорту сняты объявленные ранее ограничения на прием и вылет самолетов. Актуальное расписание публикуется на онлайн-табло аэропорта. В том числе там будет отображаться информация о прибытии судов, отправленных на запасные аэродромы из-за угрозы БПЛА.

«Данные будут обновляться по мере поступления информации от авиакомпаний. Справочная аэропорта: 55-69-11», — уточнили в аэропорту.

Напомним, режим беспилотной опасности, третий по счету, был объявлен сегодня, в 15:30 по местному времени. Впервые были отменены отправка и прием рейсов в Омском аэропорту. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, отдельные вражеские дроны достигли Омского НПЗ. Подробно о хронике вражеского налета мы писали здесь.

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