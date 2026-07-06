ПВО сбила беспилотники над Омской областью

Фото носит иллюстративный характер. Автор фото: Валерия Коршунова

В понедельник, 6 июля, губернатор Омской области сообщил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили над регионом вражеские БПЛА.

«Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам. Прошу не подходить к обломкам, не вести фото- и видеосъемку», — написал Виталий Хоценко.

Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и следить только за официальными сообщениями. Информация о последствиях атаки будет обновляться по мере поступления.

Напомним, сегодня в области ввели режим беспилотной опасности. В связи с этим в Омске закрыли воздушное пространство. Несколько самолетов — из Сургута, Санкт-Петербурга, Москвы и Ташкента — были перенаправлены на аэродромы Новосибирска, Сургута и Астаны.

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