Омские воры продолжают активную охоту на велосипеды

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Омские воришки продолжают охоту на велосипеды горожан. За минувшие сутки в полицию с заявлением на кражу двухколесной техники обратились двое омичей. А за последнюю неделю, в Омске похищали велосипеду уже шесть раз.

Первый случай с кражей велосипеда произошел вчера в Ленинском округе. Хозяин двухколесной техники сообщил, что его движимое имущество было угнано из подъезда жилого дома. Спустя короткое время правоохранители задержали угонщика — им оказался 42-летний сосед жертвы по району. Также, из подъезда жилого дома, был вчера украден велосипед в Советском округе. Похитителем оказался 40-летний омич. В полиции отмечают, что вчерашние и предыдущие кражи велосипедов совершали ранее судимые омичи. Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске начали активно воровать велосипеды. Так, 28 июня, сразу у двух омичей украли двухколесный транспорт, тоже самое количество велосипедов было украдено вчера, 1 июля.

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