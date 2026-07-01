Семикратно судимый омич пойдет в восьмой раз в тюрьму за украденный велосипед

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Очередные сутки сотрудники омской полиции занимались отлавливанием велосипедных похитителей. За последние 24 часа, омичи дважды обращались к правоохранителям за помощью в розыске своих велосипедов.

Первым в полицию обратился повар одного из омских клинических диспансеров, проживающий в Центральном округе. Мужчина рассказал полицейским, что из подъезда его дома пропал велосипед стоимостью 7 тысяч рублей. Вскоре похититель был пойман. Им оказался 23-летний омич, проживающий в этом же округе. Причем, он уже был знаком полицейским — ранее велосипедный воришка привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Еще один случай с похищением велосипеда произошел спустя несколько часов после первого, в городке Нефтяников: в полицию с заявлением о краже двухколесного личного транспорта обратилась 30-летняя омичка. Как и в первом случае, полиция довольно быстро вычислила преступника. Им оказалась буквально «легендарная личность» — 28-летний житель Нефтяников к своим годам уже был судим семь раз: за кражи, грабеж и насильственные действия сексуального характера. Теперь похищенный велосипед станет причиной восьмого срока для матерого уголовника.

Буквально три дня назад КП-Омск сообщала о повышенном интересе местных воров к велосипедам: за один день — 28 июня — сразу у двух омичей украли двухколесный транспорт.

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