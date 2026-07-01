Сегодня, 1 июля, после обеда на Омск обрушилась непогода, о которой ранее омичей предупредили синоптики. За считанные мгновения ливень накрыл город плотной завесой, посыпался град.
По сообщениям омичей в соцсетях, градины были разного размера. В Привокзальном поселке — размером с перепелиное яйцо. В районе ПО «Иртыш» на окраине Ленинского округа — с горошину.
Наиболее крупные льдинки упали с неба в Амурском поселке.
«Огурцам конец», — написал один из очевидцев пост в группе «Аварийный Омск» во «Вконтакте» и приложил фото градин и побитых ими растений.
Град и ливень сопровождались сильным ветром и раскатами грома, местами сверкнула молния. Реки дождя местами парализовали движение. Так, по сообщению в соцсетях, затор возник под Фрунзенским мостом — там водители попытались укрыть от града свои автомобили.
МЧС, опираясь на прогнозы синоптиков, выпустило экстренное предупреждение: непогода в Омске сохранится до конца дня, при этом порывы ветра могут достигать 25 м/с. Жителей призывают не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями и соблюдать осторожность самим.
Ранее КП-Омск сообщала, что электроснабжение в одном из микрорайонов Омска восстановили на третьи сутки
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