Электроснабжение в одном из микрорайонов Омска восстановили на третьи сутки

Фото: «Аварийный Омск» во «Вконтакте»

В поселке Чукреевка восстановили электроснабжение после трехдневного отключения. Жители микрорайона все это время оставались без света и были вынуждены готовить пищу на костре: из за отсутствия электричества не получалось даже вскипятить воду привычным способом. Пост об этом появился в паблике «Аварийный Омск» во «Вконтакте».

Причина затянувшегося сбоя — проблема на участке бесхозной электросети. Как пояснили в комментарии к посту в филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго», восстановительные работы начались поздно вечером накануне. Бригады приступили к устранению неисправности только после получения разрешения на проведение работ на бесхозной сети. Специалисты трудились всю ночь, а ранним утром оборудование удалось вернуть в строй. Далее владелец распределительных сетей, АО «Омскэлектро», поэтапно подключал участки — так свет постепенно возвращался в дома.

По данным администрации Омска, за 2021–2025 годы в муниципальную собственность оформлено1286 бесхозяйных объектов электроснабжения — это позволяет закрепить ответственных за их обслуживание.

Автор: Милена Семёнова

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