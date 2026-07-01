Автобусы в Осташково вернутся на привычные маршруты после отхода воды

Схема движения автобусов в Осташково. Фото: департамент транспорта города Омска

Со 2 июля автобусы, связывающие Омск с популярным дачным массивом Осташково, вернутся к стандартным схемам движения. Весной городскому департаменту транспорта пришлось временно перенаправлять рейсы № 112, 119, 171 и 178 в объезд подтопленных участков и зон проведения противопаводковых мероприятий. Об этом рассказали в профильном департаменте.

Необходимость объездов возникла в самом начале садового сезона, когда паводковые явления потребовали укрепления дорожного полотна и изменения путей следования. Сейчас инфраструктура восстановлена, что позволяет доставлять пассажиров непосредственно к знакомым остановочным пунктам без лишних пересадок и пеших переходов.

Интенсивность движения перевозчики подстроили под аграрный календарь и реальный пассажиропоток. Автобус № 119 будет курсировать до садоводческих товариществ ежедневно. Остальные три маршрута переведены на гибкий сезонный график: до 31 августа транспорт выходит на линию четыре раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье). В сентябре, когда активная фаза сбора урожая подойдет к концу, частота сократится до трех дней, а с 1 по 18 октября автобусы останутся на маршрутах исключительно в выходные.

Возврат к прямым схемам сократит время в пути для тысяч омичей, проводящих лето за городом. Пассажирам необходимо заранее сверить свои планы с обновленным сезонным расписанием, чтобы точно рассчитать время возвращения в город с дачных участков и не пропустить нужный рейс в будние дни.

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