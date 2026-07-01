Суд обязал тевризскую администрацию оборудовать остановку

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря иску прокуратуры признано незаконным бездействие администрации, не оборудовавшей остановочный пункт «Сад №4» на улице Плюснина в поселке Тевриз. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области 1 июля.

На пути следования муниципального маршрута №3 место для посадки и высадки пассажиров не имело павильона закрытого типа и заездного кармана. Это создавало угрозу аварийных ситуаций и могло причинить вред здоровью участников движения. Ответчика обязали привести объект в соответствие с требованиями ГОСТа. Перечисленные нарушения должны быть устранены до 31 декабря 2026 года.

В случае неисполнения предписания райадминистрации грозят новые судебные разбирательства и штрафы. Решение еще не вступило в законную силу.

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