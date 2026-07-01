Более 5,7 млн рублей взыскали в пользу пятерых детей погибшего на СВО омича

Были опасения, что женщина потратить средства не по назначению Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Нововаршавского района Омской области выявила и и устранила нарушения прав детей погибшего военнослужащего. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 июля.

В июне 2025 года супруга павшего бойца получила страховую выплату на всех пятерых детей. Спустя месяц женщину ограничили в родительских правах. Опасаясь, что она потратит деньги не в интересах несовершеннолетних, прокуратура потребовала через суд взыскать более 5,7 млн рублей единовременных страховых выплат. Иск был удовлетворен.

Когда ответчица не исполнила решение добровольно, дело передали на принудительное исполнение в районное отделение судебных приставов. Теперь средства направят на счета детей — деньги не останутся в распоряжение матери, лишенной родительских прав.

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