За минувшие сутки сразу у двух омичей украли двухколесный транспорт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция сообщила сразу о двух случаях похищения велосипедов, произошедших за последние сутки на территории Омской области. Один двухколесный транспорт вернулся владелице, а второй правоохранители продолжают разыскивать.

В отдел полиции обратилась 23-летняя жительница Октябрьского округа. Девушка работает курьером в одной из торговых сетей. Во время выполнения очередного заказа омичка буквально на миг оставила своего «железного коня» у магазина, но этого времени хватило воришке, чтобы угнать бесхозное транспортное средство, стоимостью 14,5 тысяч рублей. Вызванные сотрудники полиции отсмотрели камеры наружного видеонаблюдений и вскоре вычислили похитителя. Им оказался ранее судимый за кражи омич. Похищенный велосипед он сбыть не успел, и двухколесная техника вернулась владелице.

Еще один случай кражи велосипеда произошел в Омском районе. В дежурную часть отдела полиции обратился 47-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в ночное время из подъезда его дома неизвестный похитил велосипед. Сумма ущерба оценивается в 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции занимаются поиском похитителя и велосипеда.

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