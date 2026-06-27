Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении дома в Омске

Александр Бастрыкин. Фото: Тимур Ханов

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело из-за длительного нерасселения жильцов многоквартирника на улице Крымской. Разбирательства взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом в следкоме сообщили 27 июня.

82-летнее здание получило статус аварийного еще в 2017 году. Жильцы должны были съехать до конца 2020-го, однако благоустроенные помещения им до сих пор не предоставили. Компенсационные выплаты не производят, несмотря на судебное решение.

В проблемном доме затоплены подвалы, несущие конструкции разрушаются. Ранее по этому факту уже возбуждали уголовные дела, но их отменял надзорный орган. Теперь идут новые разбирательства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя облуправления Михаилу Зайцеву представить доклад о расследовании и работе по реализации прав омичей на жилье. Исполнение поручения поставили на контроль в Москве.

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