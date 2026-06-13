Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего мальчика

Место трагедии в городе Калачинск. Фото: официальный канал следственного управления СК России по Омской области

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. По версии следственных органов СК РФ по Омской области, подросток утонул в одном из водоемов в городе Калачинск. Правовая оценка будет дана действиям должностных лиц местной администрации по обеспечению безопасности граждан на водоемах.

Очередная трагедия на воде случилась вчера, 12 июня, в Омской области. В водоеме, расположенном в городе Калачинск, утонул 14-летний мальчик. Тело ребенка обнаружил местный мужчина — вначале он обратил внимание на бесхозные вещи на берегу водоема, а после обнаружил труп в самом водоеме. По данным следствия, школьник в день трагедии отправился в магазин и не вернулся. Скорее всего, ребенок решил искупаться, и погиб в воде.

В настоящее время следователи проводят допросы, выясняются все обстоятельства случившегося и причины, способствовавшие произошедшему. Также в ведомстве отмечают, ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города Калачинск по обеспечению безопасности граждан при нахождении возле природных водных объектов и достаточности превентивных мер. Ранее КП-Омск сообщала о погибших в водоемах жителях Знаменского и Большереченского районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухметровый мужчина во всем синем пропал в Омской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru