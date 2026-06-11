Двухметровый мужчина во всем синем пропал в Омской области

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Омскому району объявили в розыск 42-летнего Евгения Караулова. Он ушел из дома в селе Усть-Заостровка 8 июня 2026 года и не вернулся назад.
Рост потерявшегося мужчины составляет два метра. Телосложение плотное, волосы и борода темные, короткие. Глаза карие. В день исчезновения сибиряк был одет во все синее: спортивный костюм, синюю футболку, кроссовки. Мужчина нуждается в помощи медиков.
Любую информацию, которая может помочь отыскать пропавшего, важно сообщить по телефону: 79-38-00, +7 (908) 315 3644 или 112.
Ранее мы писали, что в мае в Омске исчезли 125 человек. 85 нашли живыми.
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