Двухметровый мужчина во всем синем пропал в Омской области

Фото предоставила пресс-служба УМВД России по Омской области

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Омскому району объявили в розыск 42-летнего Евгения Караулова. Он ушел из дома в селе Усть-Заостровка 8 июня 2026 года и не вернулся назад.

Рост потерявшегося мужчины составляет два метра. Телосложение плотное, волосы и борода темные, короткие. Глаза карие. В день исчезновения сибиряк был одет во все синее: спортивный костюм, синюю футболку, кроссовки. Мужчина нуждается в помощи медиков.

Любую информацию, которая может помочь отыскать пропавшего, важно сообщить по телефону: 79-38-00, +7 (908) 315 3644 или 112.

Ранее мы писали, что в мае в Омске исчезли 125 человек. 85 нашли живыми.

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