Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омский филиал общероссийского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщил об итогах своей работы за май текущего года. Согласно его данным, за тот месяц в городе пропали 125 человек.

В итоге 85 пропавших были найдены живыми, а шесть — погибшими. По-прежнему продолжаются поиски двух людей.

«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — уточнили в отряде.

Кроме того, волонтеры нашли родственников 17 человек, удалось выяснить личность 15 найденных.

Ранее мы писали о пропавших, а затем найденных в Омске погибшими сапбордистах.

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