В Омской области утонул еще один местный житель

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередной трагический случай, связанный с наступившим теплом и купанием в водоемах, произошел Омской области. Вчера, 31 мая, в Большереченском районе утонул мужчина.

Об очередной трагедии на воде сообщили сотрудники полиции из Большереченского района. Согласно суточной сводке, происшествие случилось на реке Большой. Выяснилось, что на указанный водоем пришел освежиться местный житель — 61-летний мужчина. По сообщению опрошенных свидетелей, пожилой сельчанин утонул во время ныряния в воду. Тело погибшего из воды извлечено. Отметим, что это уже далеко не первый случай трагедии на воде в Омской области. Ранее КП-Омск сообщала об утонувшем мужчине в Полтавском районе, об утонувшем в Омске подростке, а также о найденных телах утонувшей в Иртыше семейной пары сапбордеров — Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко.

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