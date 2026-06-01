«Авангард» вернул в Омск двукратного чемпиона МХЛ Казакова

Фото: ХК «Авангард»

Фарм-клуб «Авангарда», «Омские Крылья», 1 июня сообщили о заключении одностороннего контракта на три сезона с действующим обладателем чемпионом России, лучшим нападающим финала плей-офф ВХЛ, воспитанником омского хоккея Максимом Казаковым. Хоккеист в 2012-13 годах дважды выигрывал Кубок Харламова в составе «Омских Ястребов».

После дебюта на уровне КХЛ в составе «Авангарда» он выступал далее в ряде клубов и КХЛ, и ВХЛ.

«Максим, добро пожаловать домой», — написала в соцсетях пресс-служба омской команды.

В прошедшем сезоне Максим выступал за «Югру» и там и стал чемпионом России. Что интересно, именно с этой командой в четвертьфинале «Омские Крылья» и играли и в итоге уступили в серии, хотя в одном матче все же победили.

В «Крыльях» также напомнили, что в 2022 году Максим уже возвращался в Омск и играл тогда именно в ВХЛ.

Ранее мы писали, что омская флорбольная «Сибирь» выиграла «бронзу» в чемпионате России.

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