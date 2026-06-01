Погибли оба: омского сапбордера Анатолия Бойко нашли мертвым

Ольга и Анатолий вместе отправились в путешествие и вместе погибли. Фото: УМВД по Омской области

Сегодня, 1 июня, в СУ СКР по Омской области заявили о трагическом завершении поисков сапбордеров Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко. Они оба погибли. Тело Анатолия было обнаружено около часа дня.

Напомним, об исчезновении пары стало известно 28 мая. За несколько дней до этого, 25 мая, гражданские супруги взяли сапы, вышли из своего дома по бульвару Архитекторов и пропали. Тревогу забил брат женщины, после того как сестра перестала выходить на связь, телефоны Ольги и Анатолия оказались вне зоны доступа. УМВД по Омской области организовало поиски, а в СУ СКР по факту безвестного исчезновения двух человек завели уголовное дело.

В субботу, 30 мая, в СУ СКР сообщили о том, что Ольга Симочкина была найдена погибшей. Тело женщины обнаружили в заливе Иртыша возле поселка Николаевка. При ней были два сапа и спасжилет. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело Анатолия Бойко нашли сегодня в Иртыше.

Гражданские супруги были опытными спортсменами. За плечами обоих есть опыт многодневных сплавов, причем не только на реках Омской области. Они ходили на байдарках и сапах, катались на сноубордах, велосипедах и лыжах. Тем не менее, основной версией их гибели сейчас является несчастный случай на воде.

«На месте обнаружения тела мужчины работают следователи. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщили в СУ СКР по Омской области.

