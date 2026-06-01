ЧП под грифом «секретно»: прокуратура вскрыла факты сокрытия аварии на станции Карбышево под Омском

Прокуратура вскрыла факты сокрытия аварии на станции Карбышево

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушение правил безопасности и непредоставление сведений в контролирующие органы. Виновные привлечены к ответственности по статьям 11.1 и 19.7 КоАП РФ.

Как сообщает Омская транспортная прокуратура, в феврале 2026 года на путях необщего пользования, примыкающих к станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход двух грузовых вагонов. Причиной инцидента стало ненадлежащее содержание железнодорожного полотна коммерческой организацией, выполнявшей маневровые работы.

Владелец инфраструктуры не сообщил о транспортном событии в установленный законом срок, что квалифицировано как сокрытие информации. По итогам проверки прокурор внес представление об устранении нарушений. Нормативное состояние пути восстановлено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Дополнительно по инициативе надзорного ведомства юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ за нарушение правил безопасности движения на железнодорожных путях необщего пользования, а также по статье 19.7 КоАП РФ за непредставление сведений.

