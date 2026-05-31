Омскую область накроют магнитные бури до 1 июня

Врачи рекомендуют снизить нагрузки, следить за давление и исключить кофе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Омской области ожидает геомагнитная «встряска». По данным Лаборатории солнечной астрономии, с 30 мая по 1 июня Земля окажется в зоне действия новых магнитных бурь.

Первые возмущения начались 30 мая после полудня. Интенсивность геомагнитных штормов достигла четырех баллов, что соответствует умеренному уровню активности. Такая ситуация сохранялась до трех часов дня. Нестабильная обстановка продолжится и 1 июня, когда ожидаются заметные колебания магнитного поля планеты.

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Возможны головные боли, слабость, перепады давления и общее снижение тонуса. Врачи рекомендуют в эти дни бережно относиться к здоровью: избегать стрессов, не переутомляться и соблюдать режим сна.

Специалисты отмечают, что причина текущей активности кроется в процессах на Солнце. На обратной стороне звезды зафиксировано 17 вспышек класса C и выше, а 28 мая на восточном краю сформировалась новая активная область. Прогнозы космической погоды регулярно уточняются, так как обстановка может меняться быстро.

Следующие всплески геомагнитной активности ожидаются 4 июня, а также в период с 11 по 13 июня. Жителям региона рекомендуется следить за обновлениями прогнозов и планировать нагрузку с учетом своего самочувствия.

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