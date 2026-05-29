В Омской области уже сутки ищут тело утонувшего в котловане мужчины

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции Полтавского района устанавливают все обстоятельства гибели 35-летнего местного жителя. По предварительным данным, 35-летний мужчина утонул в котловане, расположенном вблизи села Новоильиновка, и его тело пока не найдено.

Трагедией завершилось желание освежиться в жаркий день для 35-летнего жителя Полтавского района. Мужчина с товарищем решили искупаться в искусственном водоеме, рассоложенном вблизи села Новоильиновка. Пока один из купальщиков не торопясь раздевался, второй уже оказался в воде и спустя короткое время пропал из вида своего, оставшегося на берегу друга. Безуспешно попытавшись найти исчезнувшего товарища, очевидец обратился в полицию. На данный момент правоохранители пытаются найти в котловане тело, также проводится дальнейшая проверка всех обстоятельств случившегося.

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