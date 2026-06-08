В одном из озер Омской области утонул пьяный мужчина

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция сообщает об очередной трагедии на воде, случившейся в минувшие выходные на территории Знаменского района. По предварительным данным, сельчанин купался в состоянии алкогольного опьянения.

Очередная трагическое происшествие на воде случилось на территории Знаменского района. На озере Изюк, расположенном вблизи деревни Киселево, утонул 47-летний мужчина. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, сельчанин пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также в полиции указывают на факт купания омича в необорудованном для этого месте. Тело сельчанина из воды извлечено. Ранее КП-Омск сообщала о том, что в Большереченском районе, на реке Большой, также утонул 61-летний мужчина.

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