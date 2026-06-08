Три человека погибли на пожарах в Омской области за первые семь дней лета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Главном управлении МЧС России по Омской области подвели неутешительные итоги первых семи дней лета. Есть погибшие и травмированные, а также факт 92, произошедших в регионе пожаров.

По информации ведомства, в период с 1 по 7 июня, на территории региона погибли в пожарах три человека. Еще два омича получили серьезные травмы в результате буйства огненной стихии. За первую неделю лета омским спасателям пришлось участвовать в ликвидации 92 пожаров. Помимо горения жилых и хозяйственных построек, сотрудники МЧС выезжали 17 раз на возгорание травы и 22 раза на тушение мусора. Также в ведомстве отметили значительны по количеству ложные вызовы — за прошедшую неделю их зафиксировано в количестве 121.

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