За минувшие выходные 11 омичей пострадали от действий киберпреступников

Мошенники продолжают обманывать омичей путем взломанных аккаунтов их знакомых, а также с помощью «безопасного счета». Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Относительно спокойными выдались минувшие выходные у сотрудников омской полиции, занимающимися расследованиями краж, совершенных киберпреступниками. За 6 и 7 июня на территории региона правоохранители зарегистрировали всего 11 фактов дистанционного хищения средств.

По старой, но, как оказалось, еще успешно работающей схеме обманули 35-летнюю жительницу Кировского округа. В мессенджер ей написала подруга, попросившая занять всего 15 тысяч рублей на срочную покупку товара в одном из маркетплейсов. Омичка перевела «подруге» требуемую сумму. Омичка заподозрила неладное, когда «подруга» через короткий промежуток времени опять попросила перевести ей денег. Новая потребность оценивалась уже в 27 тысяч рублей. Омичка перевела ей имевшиеся у нее 5 тысяч и стала задавать вопросы, на которые «подруга» почему-то перестала отвечать. И только позвонив своей знакомой, омичка поняла, что деньги ушли мошенника — аккаунт подруги оказался взломан мошенниками, которые и выманили деньги у доверчивой женщины. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Куда более значительную финансовую потерю поимел 40-летний житель Советского округа. Все началось с того, что мужчина ответил на звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником транспортной компании и сообщил о посылке, пришедшей в адрес мужчины. Несмотря на то, что омич никакую посылку не ждал, он поверил неизвестному и продиктовал код из смс, который якобы требовался для верификации получателя. Дальше обман происходил по стандартной схеме: омичу пришло смс о якобы взломе его странице на портале «Госуслуги» и ему стали названивать «сотрудники» Роскомнадзора и ФСБ. Звонившие мошенники убедили мужчину срочно перевести все имеющиеся деньги в «Федеральное казначейство» на «безопасный счет». Выполняя инструкции злоумышленников, омич лишился 740 000 рублей.

Омская полиция в очередной раз настоятельно рекомендует думать, прежде чем совершать какие-то действия по указанию из телефонной трубки. В ведомстве еще раз напоминают, что никакого «безопасного счета» не существует! И если вам поступает предложение перевести денежные средства куда-либо с целью их сбережения, знайте, что так действуют только мошенники.

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