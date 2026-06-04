Глава СК поручил доложить о нападениях бездомных собак на омичей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Омское СУ СКР возбудило уголовное дело по факту бездействия властей. В медиапространстве появилась информация, что у жилого дома в Советском округе длительное время обитает стая бездомных собак. Животные регулярно нападают на прохожих, в том числе на детей. О разбирательствах доложат Бастрыкину.

В Информационном центре ведомства уточнили, что местные жители писали в разные инстанции. Это не принесло желаемого результата — мер к отлову до сих пор не приняли. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регуправления Виталию Батищеву доложить о ситуации.

Главе ведомства доложат как о ходе расследования, его итогах, так и о работе, проведенной для решения проблемы. Исполнение поручения поставили на контроль в Москве.

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