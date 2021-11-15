Омская следовательница, крутившая роман с подозреваемым, попала в реестр уволенных за утрату доверия

После раскрытия правды о романе с подозреваемым, девушке пришлось уйти из полиции.

С несчастливым концом оказалась история любви двух молодых омичей. Но закончиться хэппи-эндом она и не могла, ведь ее участниками тали молодая следовательница полиции Мадина Шукенова и подозреваемый в краже денег с банковских карт Михаил С.

Это было одним из первых дел Мадины. Девушка не смогла устоять перед обаянием мошенника, который и до этого слыл ловеласом. Между ними завязался роман, а потом находившийся под подпиской о невыезде Михаил исчез. Его нашли довольно быстро, задержали на окраине Омска за рулем автомобиля, который принадлежал отцу Мадины. Так их связь и раскрылась.

Следствие по делу Михаила продолжил другой полицейский, а в отношении Машины начал проверку. Стало известно, что из органов девушку уволили 4 октября. Она нарушила сразу два закона: «О противодействии коррупции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». С такой пометкой имя Мадины внесли в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.