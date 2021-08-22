«Удалила соцсети и старается не выходить из дома»: Как живет омский следователь, закрутившая роман с обвиняемым

Михаил вскружил голову молодой сотруднице полиции. Фото: ВКонтакте

24-летняя следователь омской полиции Мадина Ш. провалила одно из первых своих уголовных дел. Она занималась историей 21-летнего Михаила С. Парня обвиняли в краже денег с чужих банковских счетов. Череда допросов, следственных действий. Девушка и не заметила, как отношения следователя и подозреваемого перетекли в роман.

Находившийся под подпиской о невыезде парень вдруг пропал и перестал являться по повесткам силовиков. Михаила объявили в розыск и задержали на окраине Омска за рулем машины отца своей следовательницы. Так и стало известно об их романе. Кстати, соседи парня говорят в один голос: он тот еще ловелас и герой-любовник. Девушки всегда бегали за ним табуном. Не устояла и молодая сотрудница полиции.

Сейчас проводится служебная проверка. В полиции выясняют, почему Мадина не сообщила руководству о случившемся и не отказалась от дела. Пока разбирательства идут в разрезе нарушения профессиональной этики. Карьеры следователя девушке уже точно не видать - ее, скорее всего, уволят. Но, как говорят юристы, может быть и худший сценарий: Мадине грозит уголовное дело за превышение должностных полномочий (подробнее см. «Мнение Юриста»).

Сама девушка сейчас пребывает в подавленном состоянии Лишний раз из дома старается не показываться. Об этом нам рассказали соседи семьи. Удалила она и свои соцсети после волны хейта в свой адрес. А ее коллеги сейчас все гадают, чем же обвиняемый так подкупил молоденькую следовательницу. Психологи считают, что у этих отношений несколько причин. Многие из них системные.

- Истории романов силовиков с подозреваемыми в уголовном деле или сидельцами сильно связаны с тем, как у нас готовят сотрудников этих ведомств. Очень малое значение придается в обучении психологии. В специализированных вузах не рассказывают о психологии преступников, мошенников. Потому и возникают такие случаи. Нужны постоянные тренинги, - говорит психотерапевт Максим Дубовец. - Вторая проблема: у меня обширная практика и я знаю, что молодых следователей часто ставят на очень сложные дела. Они могут не выдержать такого давления. Второй момент связан с самим поколением, которое идет сейчас служить в полицию. Девочке 24 года, это поколение Z живет в виртуальном мире. Поэтому и получается, что эта следователь, закончившая академию МВД в 2019 году и люди, выпустившиеся оттуда, в восьмидесятых – это совершенно разные личности. Нынешнее поколение более инфантильно. А программа подготовки следователей одна и та же.

Эксперт считает, что Мадина может и сама не понимать сейчас, чем ей понравился обвиняемый по уголовному делу. Влюбленность определенно была, именно она, как считает психотерапевт, и отключила критический взгляд на вещи и своего избранника у юной полицейской.

- Чем мог этот парень зацепить ее? Возможно, жалость к нему, может, вообще нечто иррациональное, и она сама не сможет сформулировать сейчас, чем он ей понравился, - говорит эксперт. - В состоянии влюбленности у человека отсутствует критический взгляд на вещи, на своего избранника.

Нужно искать и причины возникновения этого романа в самой семье. Как нам известно, папа девушки военный. Возможно, это тоже как-то повлияло на развитие романа.

- Тут все понятно: жизнь по уставу, наверняка в семье был свой свод правил. Не просто так соседи следователя говорят, что не видели ее ни разу с мужчинами. А тут появилась некая свобода, но что с ней делать – это поколение молодежи не знает, - говорит психотерапевт Максим Дубовец. - Оно несамостоятельно. Я бы обратил еще внимание и на то, что даже соседи не могли представить ее следователем. Они же удивлялись потом, когда узнали. Возможно, это вообще не путь этой девушки, нее профессия. Сейчас ей требуется психологическая помощь – это точно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что грозит молодой следовательнице?

Адвокат Александр КРИВОРУЧКО:

- В моей практике романов следователей с обвиняемыми не было. Но я слышал о них от коллег. Так что меня эта история совсем не удивляет. Удивляет больше то, что о ней стало известно. Что грозит девушке? Если заведут уголовное дело, то по статье «Превышение должностных полномочий» максимальное наказание составляет до 4 лет тюрьмы. Особого ущерба и последствий от ее действий нет, поэтому, может, для нее все и обойдется обычным увольнением. И будет странно, если не задним числом. Но может быть и другое развитие событий: из-за большого резонанса в СМИ на молодую следовательницу заведут уголовное дело и дадут прилично, показательно, чтобы другим неповадно было.