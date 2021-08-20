«Ни разу не видели с парнем»: Что известно об омской следовательнице, которая помогла сбежать подозреваемому

Мадина помогла фигуранту уголовного дела, которое расследовала, скрыться на машине ее отца.

«КП-Омск» писала о драме в семье юной омской следовательницы Мадины Ш. Девушка из приличной семьи влюбилась в фигуранта уголовного дела, которое расследовала, и помогла ему сбежать, отдав машину своего папы.

На ней вора-ловеласа Михаила С., находящегося под подпиской о невыезде, и задержали уже на выезде из города. Когда начали разбираться, как он попал за руль чужого авто, открылись все подробности романа.

Пока Мадине вменяют в вину только то, что она не сообщила о связи с подозреваемым и не передала дело другому следователю, а это грубое нарушение профессиональной этики. Сейчас ведется служебная проверка, к делу подключился Следственный комитет региона. Если будет доказано, что девушка помогла Михаилу скрыться, то это будет означать конец ее карьеры и уголовное дело - уже в отношении нее самой.

24-летняя Мадина живет с родителями и младшей сестренкой-школьницей в уютном маленьком домике, расположенном в частном секторе, но недалеко от центра города. Сама девушка и ее близкие сейчас старательно прячутся от внезапного внимания, которое на них обрушилось.

– Вы не туда попали, – попыталась соврать девушка, когда мы ей позвонили.

А вот ее соседи охотно про нее рассказывают. Говорят, семья очень положительная. Папа-военный, служит в Учебном центре ВДВ в поселке Светлом. Сама Мадина очень скромная и вежливая.

– Как следователь? Мадина?! – изумляется соседка. – Она же совсем молоденькая! Постоянно видим ее на нашей улице, ходила в форме, сейчас куда-то пропала. Но мы-то думали, что она еще учится в каком-то специализированном вузе, поэтому и форма. Ее младшая сестра постоянно с ребятишками тут бегает. А она с девочками постарше вечерами на качелях все время качается. Мужчин в их компании не было. Вообще, ни разу ее с парнем не видела. Ездит еще часто на папиной «Тойоте». Очень жаль ее, если вся эта история с романом – правда.

А вот о соблазнившем юную следовательнице герое-любовнике Михаиле С. соседи отзываются совсем иначе. Парень родился и до недавнего времени жил в небольшой деревне в Горьковском районе Омской области.

– Он такой герой-любовник, любит о своих похождениях рассказать. Вот и девочки у него такие же хвастливые вертихвостки крутятся, путевые рядом не прибиваются. Миша, как школу закончил, так и уехал. Блукал где-то. В армию ушел, женился там на ком-то. Сюда привозил девушку с ребенком. Но ребенок не его, – рассказывает местная жительница, хорошо знавшая семью.

Выяснилось, что Миша практически потомственный уголовник. Мать живет в деревне под Омском, раньше работала на севере. Когда дети были маленькими, она целыми днями оставалась на работе. Воспитанием мальчиков занималась бабушка - не слишком успешно.

Отец начал криминальную карьеру с детства, периодически попадал в колонии за кражи. А, когда выходил на свободу, постоянно со всеми дрался и конфликтовал. В итоге он погиб, сбила машина. Старший брат Миши пошел по стопам отца, он уже отбыл срок в колонии. Теперь вот семейную династию продолжит Михаил. Оба нигде и никогда не работали, родителям даже не пытались помогать по хозяйству. Впрочем, никакую скотину семья никогда и не держала, перебивались случайными заработками.

– Вы знали, что Михаил был под следствием? - интересуемся мы у нашей собеседницы.

– Нет, не знала. Но эта история в его стиле. Когда я узнала, не удивилась даже.

– Когда вы виделись в последний раз?

– Очень давно. он редко приезжал.

– Вы знаете, что значат татуировки Михаила?

– Нет, что значат, не знаю. Но они их раньше сами друг-другу били и дети, и отец.

Также нам удалось узнать, что Миша даже успел стать индивидуальным предпринимателем. парень, который никогда и нигде не работал и которого сейчас подозревают в краже денег с чужого банковского счета, организовал микрокредитную организацию. На ней числится долг в 474 тысячи рублей. Дело сейчас находится в производстве Арбитражного суда Омской области.