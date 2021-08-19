«Не бойся, душа моя, мы еще не вышли из игры»: В Омске следователь влюбилась в уголовника и помогла ему сбежать

В обстоятельствах служебного романа следовательницы и подозреваемого сейчас разбираются их коллеги.

23-летняя восточная красавица Мадина Ш. только в 2019 году окончила Омскую академию МВД. Устроилась в полицию. Она успела проработать чуть больше года, когда ей передали уголовное дело Михаила С. 21-летнего парня обвиняют по одной из самых распространенных сейчас статей – в дистанционном преступлении. Он крал деньги с чужих банковских счетов. Молодого человека оставили под подпиской о невыезде на время следствия. Время, которое парень потратил с пользой для себя – влюбил следовательницу.

Остается только гадать, что именно стало последней каплей, заставившей молодую и перспективную сотрудницу полиции пойти на должностное преступление, сломать себе начинающуюся карьеру и привести в ужас родных. Возможно, преступнику удалось ее разжалобить.

– Все пройдет, поверь и успокойся. Не проси подачек у судьбы. Ничего, душа моя, не бойся. Мы еще не вышли из игры, – пишет на своей странице вор-«романтик».

Как бы то ни было, девушка помогла фигуранту сбежать от следствия. Беглеца вскоре задержали на машине Мадины. Так все и открылось.

В полиции подтвердили: такой следователь действительно был у них в штате, сейчас она отстранена. По факту возможного превышения должностных полномочий ведется проверка.

Мы связались с девушкой. Она пообещала рассказать о случившемся с ней подробнее вечером, когда придет с работы.

ОФИЦИАЛЬНО

«Следователь вступила во внеслужебные отношения с обвиняемым»

Официальный представитель УМВД России по Омской области Алексей КОМАНДЫКОВ:

– Сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Омской области установлено, что следователь одного из территориальных отделов полиции г. Омска в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, 1999 г.р. по факту совершения им кражи, вступила во внеслужебные отношения с обвиняемым. При этом с рапортом об изъятии у неё данного уголовного дела к руководителю не обратилась. Собранный оперативниками материал проверки для принятия процессуального решения направлен в территориальное подразделение Следственного комитета РФ. При подтверждении вины сотрудник будет уволена из органов внутренних дел, а её руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.