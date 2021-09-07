«Я отказываюсь с вами общаться!»: Следователь из Омска, закрутившая роман с обвиняемым, избегает вопросов прессы

Чем подозреваемый так заинтересовал молодую сотрудницу полиции, остается загадкой. Фото: ВКонтакте

"Комсомольская правда в Омске" все же смогла поговорить с 24-летней следователем УМВД Мадиной Шукеновой. Имя сотрудницы полиции вряд ли когда-либо стало известно широкому кругу, если бы не ее любовная история. Предварительно, она закрутила роман с обвиняемым по уголовному делу, которое должна была расследовать.

Парень подозревался в краже денег с чужих банковских счетов. В какой-то момент между ним и следователем завязался роман. Михаил Сербин, находившийся под подпиской о невыезде, перестал являться на допросы. И, как оказалось, не без ведома Мадины. Она знала, где находится парень, но руководству сообщала, что его место нахождения не установлено. В итоге Сербина объявили в розыск и задержали за рулем чужой машины. Когда полицейские посмотрели по базе ее владельца - им все стало понятно. Машина числилась на отце следователя Мадины Шукеновой. Именно она пользовалась автомобилем.

В отношении девушки назначена служебная проверка УМВД. Также она может стать фигурантом уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Сейчас девушка старается избегать всяческого внимания: удалила соцсети и старается лишний раз не выходить из дома. Мы же все-таки дозвонились до Мадины, но разговора у нас не получилось.

- Мадина, мы с вами списывались в социальных сетях и договаривались пообщаться. Помните?

- Да, помню. Что вы хотели?

- Хотели бы пообщаться с вами по поводу возникшей у вас ситуации с уголовным делом в отношении Михаила Сербина и служебной проверки в отношении вас.

- Нет, я отказываюсь с вами общаться.

- Мне кажется, это хорошая возможность для вас донести свою точку зрения на всю эту ситуацию.

- Ну к сожалению, я пока не могу высказывать свою точку зрения.

- А почему?

- Мне неудобно разговаривать. У меня сейчас сидит человек. До свидания, - ответила Мадина Шукенов и положила трубку.