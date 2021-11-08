«Лена в сознании, не на ИВЛ»: Близкие блогера, купившей омской пенсионерке квартиру, рассказали о ее состоянии

Елена Тришина заразилась еще в Омске. Фото: ВКонтакте

Тысячи подписчиков блогера Елены Тришиной переживают за ее судьбу. Москвичка, перевернувшая жизнь омской пенсионерки из бочки и купившая ей квартиру, теперь лежит в реанимации. Врачи уже подтвердили ее диагноз - коронавирус. Близкие Елены добились того, чтобы ее госпитализировали в Коммунарку.

- Лена до сих пор в реанимации, состояние тяжелое. Но есть улучшения! Многие спрашивают, поэтому поясню: Лена в сознании, не на ИВЛ. Врачи ждут дальнейших улучшений, - написала подруга блогера.

Тысячи подписчиков Елены Тришиной желают ей скорейшего выздоровления. Многие предлагают организовать сбор средств для нее. Но близкие объясняют: блогер в этом не нуждается.