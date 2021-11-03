«Стало легче дышать!»: блогера, купившего омской пенсионерке квартиру, перевели в ковидную реанимацию

Елена пока без связи, но ее состояние улучшилось. Стало легче дышать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стремительно развивается история болезни Елены Тришиной. Блогер помогла омичке Светлане Черновой переехать из железной бочки, где пенсионерка провела больше 30 лет, в новую квартиру. Сейчас Светлана осваивается в жилье, а Елена вернулась в Москву и почти сразу попала в ковидный госпиталь. Сначала ее болезнь протекала в легкой форме, но потом состояние резко ухудшилось. Тревожные сообщения опубликовали ее друзья через инстаграм. Елена попала в реанимацию

- Всем здравствуйте! Лена в реанимации, без связи, за ней пристальный уход и внимание. Стало легче дышать вчера после ее перевода в другую реанимацию. На данный момент такие новости, - появилось новое сообщение в сторис Елены.

О болезни женщины знает и Светлана. Она пожелала блогеру скорейшего выздоровления.

- Да вы что! Ой-ой! Бедная, здоровья ей! Она уже здесь в Омске сопливила, говорила в нос и неважно себя чувствовала. Поймала все-таки... Я очень ей благодарна, пусть поправляется, - сказала в разговоре с «Комсомолкой» Светлана.